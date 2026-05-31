Ina Mikkolan mielestä kauneusoperaatioiden normalisoituminen ei ole hyvä asia naisille.

Kauneusbisnes ja sen vaikutukset ovat olleet viime aikoina tiuhaan otsikoissa ja nousivat puheenaiheeksi myös Viiden jälkeen -ohjelmassa. Aiheesta olivat keskustelemassa toimittaja-kirjailijat Ina Mikkola ja Nina Honkanen, jotka ovat kumpikin kyllästyneitä kauneusoperaatioiden normalisointiin.

Mikkola pitää tilannetta hälyttävänä. Hän ilahtui, kun kehopositiivisuusliike otti enemmän jalansijaa yhteiskunnassa, mutta kokee nyt, että viimeisten vuosien aikana tilanne on jälleen kääntynyt pahempaan suuntaan.

– Minulla meni siitä kuppi nurin. Olin, että emme kai me taas taannu? Elämme pahempaa aikaa kuin ysärin heroin chick -aikana, jolloin ihailtiin tosi toksista, kapeaa kehonkuvaa ja laihuutta. Nyt tuntuu, että olemme vielä pahemmassa tilanteessa. Meille on tullut laihdutuslääke Ozempic, joka kuihduttaa jo ennestään tosi laihat naiset vielä laihemmiksi, hän sanoi.

Mikkola kertoi näkevänsä somessa päivittäin julkaisuja, joissa esimerkiksi pistoshoidoissa ja muissa kauneustoimenpiteissä käymistä kuvaillaan täysin normaaliksi. Se tekee hänet surulliseksi.

– Mielestäni tämä ei ole hyvä asia naisille. Tätä ei voi millään tavalla myydä niin, että tämä olisi vain yksilön valinta tai oma asia. Tämä kaventaa sitä, miten me naiset saamme olla tässä maailmassa ja mitä meiltä vaaditaan.

