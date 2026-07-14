Arsenalin ja Belgian laitahyökkääjä Leandro Trossard jatkaa uraansa Turkin liigan jättiläisessä Besiktasissa.
Trossard siirtyy Turkkiin mediatietojen mukaan noin 20 miljoonan euron siirtosummalla. Hän teki Besiktasin kanssa 3+1-vuotisen sopimuksen.
Päättyneellä kaudella Trossard oli luottoroolissa johdattamassa Arsenalia Valioliigan mestaruuteen. Hän teki 31 ottelussa kuusi maalia ja antoi kuusi maalisyöttöä. Trossard kellotti Arsenal-hyökkääjistä kolmanneksi eniten peliaikaa päättyneellä kaudella.
31-vuotias belgialainen oli vahvassa vireessä kesän MM-kisoissa. Hän teki kuuteen otteluun tehot 2+2.
Trossard pelasi Arsenalissa 3,5 kautta siirryttyään lontoolaisten riveihin Brightonista tammikuussa 2023.