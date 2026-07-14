Norjan hovi kommentoi lyhyesti Oslon käräjäoikeuden päätöstä koskien Marius Borg Høibyn tutkintavankeuden jatkamista.

Oslon käräjäoikeus päätti eilen maanantaina 13. heinäkuuta, että Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn tutkintavankeutta jatketaan neljällä viikolla. Høiby suorittaa vankeutta kotonaan Skaugumissa ja häntä valvotaan nilkkapannalla.

VG:n mukaan Oslon poliisi ilmoitti tiistaina, ettei syyttäjä aio valittaa käräjäoikeuden päätöksestä. Poliisin mukaan Høiby siirretään tänään Skaugumiin nilkkapantavalvontaan.

Norjan hovista kommentoitiin käräjäikeuden päätöstä VG:lle.

– Marius Borg Høiby asuu tutkintavankeuden aikana nilkkapantavalvonnassa asunnossa, joka on hänen käytössään Semsveienillä (katu, jossa asunto sijaitsee). Kruununprinssipari haluaa tukea häntä tässä tilanteessa, jossa hän nyt on, Norjan hovin viestintäpäällikkö Guri Varpe kommentoi sähköpostitse.