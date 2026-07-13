Garden Helsinki -kohu jatkaa pyörimistään.
Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki -areenahankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat.
Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1 700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. HS:n mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900.
HS:n mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen.
10:35Katso videolta Pöllöraati-keskustelu kohutusta Garden Helsinki -hankkeesta.