Garden Helsinki -kohu jatkaa pyörimistään.

Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki -areenahankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat.

Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1 700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. HS:n mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900.

HS:n mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen.

10:35 Katso videolta Pöllöraati-keskustelu kohutusta Garden Helsinki -hankkeesta.