Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan hallituksella on niukasti keinoja vaikuttaa polttoaineiden pumppuhintoihin.

– Jos polttoaineiden hinnat ottavat niin kovaa osumaa kuin voidaan pelätä, niin valitettavasti ei ole sellaisia keinoja, joilla niihin pystyttäisiin erittäin merkittävästi vaikuttamaan, Purra sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Merkittävän kalliidenkin veronalennusten vaikutus pumppuhintaan olisi hyvin minimaalinen silloin kun pumppuhinta on näin korkealla ja varsinkin, jos se tästä vielä nousee, kuten voidaan odottaa, Purra sanoi.

Energiaratkaisuja aikaisintaan kehysriihessä

Purran mukaan hallitukselta voidaan odottaa ratkaisuja Lähi-idän sodan aiheuttamaan energian hintojen nousuun vastaamiseksi viimeistään 21.–22. huhtikuuta pidettävässä kehysriihessä, jos niille edelleen silloin on tarvetta.

Purran mukaan kehysriihi on luonteva paikka tällaisille ratkaisuille, sillä ne liittyvät Suomen talouden isoon kuvaan, kasvu- ja työllisyystoimiin, säästöihin ja finanssipolitiikkaan.

Valtiovarainministeriö arvioi

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi keskiviikkona, että valtiovarainministeriölle on annettu tehtäväksi arvioida keinoja, joilla voitaisiin vastata Lähi-idän sodan aiheuttamaan polttoaineiden ja energian hintojen nousuun.

Purra ei perjantaina lähtenyt avaamaan, millaisia keinoja valtiovarainministeriö mahdollisesti olisi esittämässä. Julkisessa keskustelussa on esitetty energiakriisin helpottamiseksi muun muassa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista sekä väliaikaisia alennuksia polttoaineverotukseen.