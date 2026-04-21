Ruokavirasto ja juomavalmistaja tiedottavat proteiinijuoman takaisinvedosta.
Osuuskunta Maitomaa vetää myynnistä yhden erän tuotetta BIG PRO suolainen karamelli proteiinijuoma (330 ml).
Valmistajan mukaan takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -merkintä on 17.7.2026 (erätunnus 26083 klo 13:00-13:50).
Erä vedetään myynnistä, koska sen säilyvyys ei valmistusvian vuoksi vastaa vaatimuksia.
– Laadun heikkeneminen on selvästi havaittavissa aistinvaraisesti voimakkaana saostumisena. Mikäli tuote on saostunut, tuotetta ei pidä käyttää, vaan se pitää hävittää, valmistajalta ohjeistetaan.
Takaisinvedettävää erää on ollut myynnissä maaliskuun alusta alkaen K- ja S-ryhmien myymälöissä.