Kehysriihessä ensi viikolla on edessä vaikeita päätöksiä.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo, että hallitus päättää ensi viikon kehysriihessä uusista työllisyyttä vahvistavista keinoista.



Grahn-Laasosen mukaan riihessä ovat esillä myös rakentaminen ja asuntomarkkinat.



Ministeri kertoi asiasta vastatessaan eduskunnan täysistunnossa vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n välikysymykseen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta.



Viime viikolla jätetyssä välikysymyksessä vaadittiin vastausta muun muassa siihen, millaisia pienituloisia koskevia päätöksiä hallitus aikoo tehdä tulevassa kehysriihessä.

Sopeutusta 400 miljoonalla

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että heikossa asemassa olevista on pidettävä huolta, kun sopeutuspäätöksiä tehdään.

Valtioneuvostossa valmistaudutaan uusiin julkisen talouden sopeutuksiin, jotka lyödään lukkoon viikon kuluttua hallituksen kehysriihessä.

Sopeutusta tarvitaan noin 400 miljoonaa euroa, jotta EU ei kovistele tarkkailuluokalle joutunutta Suomea entistä pahemmin. Majasen mukaan 400 miljoonaa riittää tässä vaiheessa.