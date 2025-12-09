Hallituksesta on tänään annettu ristiriitaisia viestejä Länsiradan tämän hetken tilanteesta sen jälkeen, kun Kirkkonummi jättäytyi ulos hankkeesta eilen.



Perussuomalaisten liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoi tänään Hufvudstadsbladetille, ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin myötä.



Kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kommentoi viestipalvelu X:ssä, ettei Ranteen kommentti edusta hallituksen kantaa. Grahn-Laasosen mukaan Ranne kommentoi asiaa julkisuuteen ilman hallituksen sisäistä keskustelua.

– Ministeri Ranne on lausunut medialle Kirkkonummen valtuuston päätöksen vaikutuksesta Länsiradan osakassopimukseen ilman hallituksen sisäistä keskustelua tai kantaa. Ministerin väite, että valtion ja kuntien välinen sopimus ei olisi voimassa, ei ole hallituksen kanta.

– On sovittu, että hallitus käsittelee sopimusta, kun kaikkien osakaskuntien valtuustot ovat sopimuksen käsitelleet. Hallitusohjelmassa on sitouduttu hankkeen toteuttamiseen. Grahn-Laasonen kirjoittaa.

Ranne kommentoi aihetta tuoreeltaan maanantaina MTV:lle puhelimitse.