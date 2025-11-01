Millaisia vaikutuksia Länsiradalla on talouskasvulle?
Länsiradan mahdolliset vaikutukset Suomen bruttokansantuotteeseen ovat noin 5–6 miljardia euroa 30 vuoden aikana. Näin on arvioinut Boston Consulting Group (BCG).
Pysyviä vaikutuksia ovat muun muassa säästö matka-ajoissa ja taloudellisen tehokkuuden lisääntyminen.
Gaia Consulting on puolestaan laskenut, että ratahanke tuottaa työllisyyttä miltei 15 000 henkilötyövuoden edestä. Tästä koituu muun muassa verotuloja kunnille ja valtiolle.
Miten poliitikot ovat kommentoineet Länsirata-ratkaisua?
Länsirata on tunnettu turkulaiselle pääministerille Petteri Orpolle (kok.) tärkeänä hankkeena, jota hallituskumppani perussuomalaiset vastustaa.
Orpo sanoi perjantaina Turun Sanomille uskovansa neuvotteluratkaisun merkitsevän, että koko Länsirata toteutuu.
On kuitenkin yhä mahdollista, että kaikki kunnanvaltuustot eivät hyväksy tuoretta sopimusta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi, että Länsirata ei ole läpihuutojuttu Kirkkonummella.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on sanonut, ettei valtiolta ole tulossa hankkeelle lisärahaa ja että kustannusraami on erittäin tiukka.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan, oppositiopuolue keskustan kansanedustajan Jouni Ovaskan mukaan radan edistäminen on nykyisessä taloustilanteessa vastuutonta, kun riski lisäkustannuksista on hyvin suuri.