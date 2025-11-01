Valtio ja kunnat pääsivät sopuun ensimmäisestä vaiheesta, rata vaatii vielä siunauksen valtuustoilta, mutta onko siitä hyötyä muille kuin radan varressa asuville?

Uuden junayhteyden toteutuminen pääkaupunkiseudun ja Turun välille nytkähti eilen perjantaina eteenpäin.

Valtio ja kunnat sopivat, että Länsiradan rakentamisvaiheeseen siirrytään, jos kuntien ja valtion päätöksentekoelimet hyväksyvät vielä neuvotellun sopimuksen.

Kaupungin- ja kunnanvaltuustot päättävät asiasta tämän ja ensi kuun aikana.

Neuvottelut koskivat Länsirata-hankkeen ensimmäistä vaihetta, ja niitä käytiin pitkään. Sopimuksen yksityiskohdat tulevat julkiseksi vasta alkavalla viikolla.

Mistä siis oikein on kyse?

Mikä on Länsirata eli aiemmin Turun tunnin junana tunnettu hanke?

Länsirataa suunnittelee hankeyhtiö Länsirata oy.