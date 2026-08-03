Ylinopeuden ajaminen on Suomessa yleistä.
Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta.
Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta.
Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55 prosenttia kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella.
Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi satasesta kahdeksaankymppiin.
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3:09Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, komisario Kaisa Sedig kommentoi myös takavuosien cd-levykikkaa.