Tämä on suurin tänä vuonna tähän mennessä maksettu veronpalautus.

MTV Uutiset tiedusteli Verohallinnolta, mikä on suurin tänä vuonna tähän mennessä maksettu veronpalautus. Verohallinnon mukaan verotus päättyy henkilöasiakkailla eri aikaan, minkä vuoksi myös veronpalautukset maksetaan eri ajankohtina.

Tähän mennessä suurin henkilöasiakkaalle maksettu veronpalautus on ollut 430 000 euroa.

Kyseessä ei välttämättä ole tämän vuoden suurin veronpalautus, sillä monella verotuksen käsittely on vielä kesken.

Maanantaina 3. elokuuta veronpalautuksia maksetaan noin 2,1 miljoonalle suomalaiselle.

0:53 Julkkis tai tavis, ei väliä. Katso videolta, miten saat tietää kenen tahansa edellisen vuoden tulot! Video on julkaistu ensimmäisen kerran syksyllä 2024.