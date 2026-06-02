Suomalaiset käyttävät tekoälyä ahkerasti, mutta suhtautuvat siihen samalla epäillen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan tekoälyä käytetään apuna sekä työnteossa että harrastuksissa.

Loppuvuodesta 2025 verkossa toteutetun kyselyn mukaan 58 prosenttia suomalaisista käyttää tekoälyä arjessaan. Nuorten aikuisten osalta lukema on jo 80 prosenttia. Käytetyin tekoälysovellus oli OpenAI:n ChatGPT. Seuraavana tulivat Googlen Gemini ja Microsoftin CoPilot. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 3 000 ihmistä.

Enemmistö tarkistaa tekoälyn antamat tulokset muualta

Helsingissä kauppakeskus Kaaressa MTV Uutisten jututtamat ihmiset kertoivat tekoälyn käytön vaihtelevan.

– Ruoanlaitossa käytän ChatGPT:tä. Jos tiedän että mulla on tietyt ainekset, niin mä kysyn reseptiapua. Se löytyy yleensä nopeammin siitä. Myös darts-tikkojen vertailussa olen hyödyntänyt tekoälyä, kertoo Otto Piispanen.

– Opinnoissa, lähinnä koodaustehtävissä käytän. Kinkkisemmissä tehtävissä sillä pääsee ihan hyvin alkuun. On helpompi kysyä tekoälyltä mihin kellonaikaan tahansa, jos ei ole ketään muuta auttamassa, sanoo puolestaan Laura Airila.

Arkipäiväistymisestä huolimatta tekoäly myös epäilyttää sen käyttäjiä. Vaikka 81 prosenttia Traficomin kyselyyn vastanneista koki tekoälyn käytön helpoksi, pitää 36 prosenttia sen tuottamia tuloksia epäluotettavina.

Kriittisyys näkyy myös siinä, miten tekoälyn tarjoamiin tietoihin suhtaudutaan. Kyselyyn vastanneista 77 prosenttia kertoi tarkistavansa sisällön toisesta lähteestä, jos tekoälyä oli käytetty töissä tai opinnoista. Lähes viidennes vastaajista ei vaivautunut sisältöjä tarkistamaan.

