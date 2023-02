Vahva vai veltto kädenpuristus? Tämän vastaus voi kertoa terveydentilasta

Tuoreen tutkimuksen mukaan kädenpuristuksen vähäinen voimakkuus voi olla yhteydessä korkeampaan riskiin sairastua ikään liittyyviin kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään, kertoo New York Post. Tutkimus esiteltiin Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle -julkaisussa.