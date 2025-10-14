Microsoft lopettaa tänään Windows 10 käyttöjärjestelmän tuen ja ilmaiset tietoturvapäivitykset.

Käyttöjärjestelmä on yhä käytössä sadoilla miljoonilla laitteilla ja monilla käyttäjillä on epäselvyyttä siitä, miten tietoturvaa voi jatkaa.

Tuen päättyminen voi tarjota otollisen hetken huijareille, jotka tarjoavat huijaussivustolla ilmaisia päivityksiä tai korjauksia.

Kyberturvayhtiö DNV Cyberin hallinnoitujen palvelujen johtaja Jan Mickos kehottaa tarkkaavaisuuteen sivustojen ja sähköpostien suhteen.

– Suosittelen menemään Microsoftin sivuille tarkistamaan, mikä on tilanne omalla kohdalla, ja tekemään tarvittavat valinnat sen perusteella. Jos saat esimerkiksi sähköpostiviestejä, kannattaa olla hyvin tarkkana ja varmistaa, että ne todella tulevat Microsoftilta, Mickos sanoo.

Mickosin mukaan on hyvä varmistaa tarkasti kirjain kirjaimelta, että lähettäjän osoite on varmasti microsoft.com eikä sinne päin.

Microsoft tarjoaa kuluttajille kuitenkin ilmaista mahdollisuutta tietoturvapäivityksiin vuodeksi tästä hetkestä eteenpäin Extended Security Päivitykset (ESU) -ohjelman avulla.