Euroopassa on herätty pohtimaan digitaalista riippuvuutta Yhdysvalloista. Voisiko suomalainen mobiilikäyttöjärjestelmä olla eurooppalainen vaihtoehto amerikkalaisten vallalle?

Useat suomalaiset poliitikot ovat viime aikoina vaatineet kannanotoissaan digiriippuvuuden vähentämistä Yhdysvalloista.

Digiriippuvuudessa voi piillä monia turvallisuuspoliittisia riskejä, sillä esimerkiksi suomalainen viranomaisdata on pitkälti ulkomaisissa pilvipalveluissa.

Myös muissa Euroopan maissa on pohdittu samaa asiaa, ja osassa maista on jo ryhdytty toimiin.

– Mitä enemmän saamme tähän eurooppalaista yhteisnäkemystä, niin sen parempi. Nyt esimerkiksi Ranskassa on menty aika pitkälle tässä, että yritetään päästä eroon amerikkalaisista ratkaisuista. Näitä yksittäisiä avauksia siis on ja jos tulee tällainen eurooppalainen liikehdintä, niin se voisi lähteä siitä isostikin liikkeelle, sanoo Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Suomalainen mobiilikäyttöjärjestelmä tähtää vaihtoehdoksi amerikkalaisten ja kiinalaisten rinnalle

Mahdollinen ratkaisu mobiililaitteiden tilanteeseen voi löytyä Suomesta.

Täällä pohjoisessa Nokian entiset työntekijät ovat nimittäin kehittäneet ehkä maailman turvallisimman älypuhelimen, Jolla-puhelimen, joka käyttää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää.

Toimitusjohtaja Sami Pienimäen mukaan yhtiö haluaa tuoda älypuhelimen kontrollin takaisin käyttäjälle.

– Jolla-puhelimessa tai Sailfish OS -käyttöjärjestelmässä ei tarvitse tehdä käyttäjätiliä käyttääkseen puhelinta, eli se on jo aika poikkeuksellista. Jos käyttöjärjestelmässä ei ole käyttäjätiliä, niin eihän sieltä käyttöjärjestelmästä lähtökohtaisesti mene mitään mihinkään. Meidän liiketoimintamallimme ei millään muotoa perustu datan keräämiseen, Pienimäki kertoo.