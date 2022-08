Legendaarinen Hercule Poirot -sarja on täynnä yllättäviä yksityiskohtia – tiesitkö nämä asiat etsivän roolilleen kaikkensa antaneesta David Suchetista?

1900-luvulla elänyt ja vaikuttanut englantilainen Agatha Christie on vielä tänäkin päivänä kaikkien aikojen eniten myynyt fiktiokirjailija. Christien kirjoja on myyty kansainvälisesti yli kaksi miljardia kappaletta, ja hänet tunnetaan parhaiten belgialaisen etsivän Hercule Poirotin tarinoista, joista ensimmäinen, Stylesin tapaus, ilmestyi vuonna 1920.

1. David Suchet ei ollut lukenut yhtäkään Hercule Poirot-tarinaa ennen roolin saamista

– Siitä tuli lopulta viisi sivua pitkä ja siinä oli kuvattuna 93 erilaista näkökulmaa hänen elämästään. Minulla on se lista edelleen, ja itse asiassa kannoin sitä mukanani kaikkien Poirot-vuosieni ajan, kuten annoin siitä myös kopion jokaiselle ohjaajalle kenen kanssa ikinä työskentelin Poirotin parissa.

2. Rooli oli raskas myös fyysisesti

3. Perhe ei puoltanut työn hyväksymistä

Ennen kuin Suchet astui Hercule Poirotin saappaisiin, hänen veljensä varoitti näyttelijää, ettei rooli olisi häntä varten eikä hänen tulisi sitä esittää. Loppu on historiaa, sillä Suchet hyväksyi roolin silti, näytteli Poirotia lähes neljännesvuosisadan ajan, ja siitä tuli hänen uransa suosikki.

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

4. Hercule Poirot ei ole ainut Suchetin esittämistä Agatha Christien luomista hahmoista

Vuonna 1985, neljä vuotta ennen oman Poirot-uransa alkua, Suchet esitti komisario Jappia CBS:n tuottamassa Thirteen at Dinner -elokuvassa, joka perustuu Christien romaaniin Lordin kuolema. Elokuvassa Hercule Poirotia esitti Peter Ustinov.

5. Poirotin oikean puheäänen löytäminen oli pitkä ja tarkka prosessi

6. Erikoinen lounas kuningattaren kanssa

Mangoepisodin jälkeen Suchet päätti, että tapahtumaa tultaisiin käyttämään tulevassa Poirot-jaksossa The Theft of the Royal Ruby. Näin myös tehtiin.