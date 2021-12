Vieläkö muistat nämä lapsitähdet? Näin heidän kävi: Traagisia kohtaloita ja ökymenestystä

MTV Uutiset julkaisee vuoden lopussa luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 18.4.2021.

Suosio, julkisuus ja omaisuus voivat viedä elämän moneen eri suuntaan. MTV Uutiset selvitti, mihin suuntaan entisten lapsitähtien elämä lähti suursuosion myötä.

Amy Diamond

Amy Deasismont, 28, eli Amy Diamond ponnahti nuorison suosikkiartistiksi vuonna 2005, kun hän julkaisi kappaleen What's in it for me.

Voit katsoa nostalgisen musiikkivideon tästä.

Ennen levytyssopimustaan Deasismont osallistui useisiin kykykilpailuihin Ruotsissa.

Deasismont on sittemmin tehnyt uraa mallina ja näyttelijänä. Hän ilmoitti hiljattain Instagramissa näyttelevänsä Ruotsin Viaplayssa ilmestyvässä Thunder in my heart -sarjassa.

Drew Barrymore

Koko perheen scifi-elokuva E.T. oli yksi aikansa tuottavimmista elokuvista. Elokuvassa vain 7-vuotiaana näytellyt Drew Barrymore on puhunut lapsitähteyden paineista ja nuoruutensa hirvittävistä kokemuksista julkisuudessa.

– Se on katastrofin resepti, Barrymore kommentoi lapsitähteyttä.

Barrymore on kertonut joutuneensa äitinsä pakottamana katkaisuhoitoon kokaiinin vuoksi ollessaan vain 13-vuotias. Raitistuminen huumeista tapahtui vasta pitkälti aikuisiällä.

Sittemmin Barrymore on ollut kolmesti naimisissa, mutta kaikki liitot ovat päätyneet eroon. Hänellä on vuosina 2012 ja 2014 syntyneet lapset viimeisimmästä avioliitostaan Will Kopelmanin kanssa.

Barrymore on tehnyt mittavan uran niin tv-sarjojen kuin elokuvien parissa. Hänet muistetaan E.T.n lisäksi elokuvista Charlien enkelit, Lemmenpeli ja Kaukorakkautta.

Maaliskuussa 2021 tähti ilmoitti jäävänsä määrittelemättömälle tauolle näyttelemisestä.

Dylan & Cole Sprouse

15 minuutin ikäerolla syntyneet kaksoset Dylan ja Cole Sprouse muistetaan useista yhteisistä rooleistaan muun muassa Disney Channel -kanavalla.

Veljeksistä erityisesti Colen ura näyttelijänä on ottanut tuulta alleen myös suuremmissa tuotannoissa. Hän näyttelee teinien suosimassa Riverdale-sarjassa Jughead Jonesia.

Lisäksi Cole muistetaan hänen roolistaan Frendit-sarjassa, jossa hän näytteli Rossin ja Susanin poikaa Beniä.

Dylan Sprouse opiskeli videopelin suunnittelua New Yorkilaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on julkaissut oman Sun Eater -sarjakuvan ja perustanut All-Wise-nimisen panimon New Yorkiin.

Jeremy Sumpter

Vuoden 2003 elokuvassa Peter Panina tunnetuksi tullut Jeremy Sumpter toimii edelleen näyttelijänä. Toistaiseksi kuitenkin Peter Pan on ollut hänen uransa merkittävin ja muistettavin roolityö.

Vuonna 2015 Sumpter ilmoitti kihlautuneensa Lauren Pachecon kanssa. Pariskunta erosi kuitenkin tästä seuraavana vuonna.

Sumpter on viime aikoina päivittänyt Instagramiaan ahkerasti humoristisilla videoilla. Hän ei juurikaan puhu yksityiselämästään julkisuudessa.

Macaulay Culkin

90-luvun alkupuolen hittielokuvia tähditti nuori Macaulay Culkin. Persoonallisesta ulkonäöstään tunnettu mies pyörittää nykyisin komediaan painottunutta yritystä Bunny Ears.

Nykyään 40-vuotias Culkin ei ole selvinnyt suursuosiostaan kolhuitta. 2000-luvulla tähden perhepiiriä koeteltiin, kun hänen sisarpuolensa Jennifer Adamson kuoli huumeiden yliannostukseen. Vuonna 2008 Culkinin sisar Dakota menehtyi jäätyään auton alle. 2003 hän jäi itse kiinni marihuanan ja reseptilääkkeiden hallussapidosta.

Culkin nähdään suositun American Horror story -sarjan uudella kaudella. Hän on seurustellut näyttelijä Brenda Songin kanssa vuodesta 2017.

River Phoenix

Stand by you - viimeinen kesä -elokuvan tähti River Phoenix oli yksi aikansa lupaavimmista näyttelijöistä. Hänet nimettiin 18-vuotiaana parhaan sivuosan Oscar-ehdokkaaksi.

23-vuotias Phoenix menehtyi traagisesti The Viper Room -yökerhossa huumeiden yliannostukseen vuonna 2003.

Amanda Bynes

Useista teinikomedioista tuttu Amanda Bynesin elämää on värittänyt niin ikää vaihtuvat parisuhteet ja päihdeongelmat. Bynes ilmoitti 2010 pitävänsä taukoa näyttelemisestä viitaten henkilökohtaisiin syihin, eikä häntä ole nähty valkokankaalla sen jälkeen.

Vuonna 2020 Bynes ilmoitti kihlautuneensa Paul Michaelin kanssa, mutta suhteen kerrottiin päättyneen kolme viikkoa myöhemmin. Samana vuonna Bynes julkaisi Instagramissa ultraäänikuvan ja väitti odottavansa parin esikoislasta. Ex-lapsitähden lakimies kuitenkin vahvisti, että väite ei ollut totta.