Olli Jokinen puhui lehdistötilaisuudessa myös HIFK:n "katastrofaalisesta" kolmannen erän alusta – Petr Kodytek sai ulosajon ja KalPa iski viiden minuutin ylivoimallaan kaksi maalia. Jokisen lisäksi tapahtumia perkaa KalPa-luotsi Sami Tervonen.

Olli Jokinen: "Olen oppinut, että ei kannata aina olla niin rehellinen"

– Ylpeä noista pelaajista, jotka ovat olleet matkassa mukana. Erittäin ylpeä koko staffista, valmennustiimistä, huoltoporukasta ja kaikista. Kaikilla on kuitenkin fokus pysynyt asiassa, jääkiekossa nimenomaan.

HIFK-luotsi kiteytti kauden olleen myös erittäin opettavainen ja raskas.

– No, erittäin raskas. Erittäin tapahtumarikas. Organisaatio on antanut koko ajan tukea valmennukselle, meidän faniyhteisömme on ollut aivan loistava, he eivät ole jättäneet meitä missään vaiheessa yksin. Totta kai meillä on vaativia faneja, kuten pitääkin olla, mutta kannustaminen ja tukeminen on ollut koko ajan läsnä, "OJ" luotaili.

Paketoituaan jo viidennen koitoksen Jokinen summasi lehdistötilaisuudessa koko päättynyttä sesonkia. HIFK kärsi sen varrella lukemattomista loukkaantumisista ja rämpi alkukaudella koko SM-liigan häntäsijoilla, mutta sieltä joukkue nousi sentään lopulta pudotuspelisijoille.

Suurta menestystarinaa siitä ei tullut. Olli Jokisen ensimmäistä kauttaan valmentama HIFK päätyi jääkiekon SM-liigan runkosarjassa kymmenenneksi ja putosi ensimmäisellä pudotuspelikierroksella jatkosta.

– Olen itsekin oppinut, että ei kannata aina olla niin rehellinen, hän sanoi ja hymyili leveästi perään.