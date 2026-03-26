"OJ" puhui opistaan vedettyään HIFK:n kautta yhteen.
Suurta menestystarinaa siitä ei tullut. Olli Jokisen ensimmäistä kauttaan valmentama HIFK päätyi jääkiekon SM-liigan runkosarjassa kymmenenneksi ja putosi ensimmäisellä pudotuspelikierroksella jatkosta.
Jatkoon eteni kuopiolaislähtöisen Jokisen kasvattiseura KalPa otteluvoitoin 3–2, kun viides puolivälieräottelu päättyi kuopiolaisisäntien eduksi 3–2 jatkoerässä.
Paketoituaan jo viidennen koitoksen Jokinen summasi lehdistötilaisuudessa koko päättynyttä sesonkia. HIFK kärsi sen varrella lukemattomista loukkaantumisista ja rämpi alkukaudella koko SM-liigan häntäsijoilla, mutta sieltä joukkue nousi sentään lopulta pudotuspelisijoille.
– No, erittäin raskas. Erittäin tapahtumarikas. Organisaatio on antanut koko ajan tukea valmennukselle, meidän faniyhteisömme on ollut aivan loistava, he eivät ole jättäneet meitä missään vaiheessa yksin. Totta kai meillä on vaativia faneja, kuten pitääkin olla, mutta kannustaminen ja tukeminen on ollut koko ajan läsnä, "OJ" luotaili.
HIFK-luotsi kiteytti kauden olleen myös erittäin opettavainen ja raskas.
– Ylpeä noista pelaajista, jotka ovat olleet matkassa mukana. Erittäin ylpeä koko staffista, valmennustiimistä, huoltoporukasta ja kaikista. Kaikilla on kuitenkin fokus pysynyt asiassa, jääkiekossa nimenomaan.