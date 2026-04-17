KooKoo-valmentaja Jouko Myrrä oli SaiPa-välieräsarjan ensiosan jälkeen tyytyväinen erityisesti siihen, ettei joukkue toistanut puolivälierien avauksen virhettä.

Vierasjoukkue SaiPa käytti Kouvolassa 1. erän paikkansa hurjalla tehokkuudella ja siirtyi pelitapahtumiin nähden hieman yllättäen 2–0-johtoon.

– Pelasimme hitaasti eikä avattu peliä niin kuin oli tarkoitus. Jännitys näkyi. Nyt on karstat pois koneesta, peli kantaa, KooKoon Jouko Myrrä kommentoi MTV Urheilulle ottelun jälkeen.

Kouvolalaiset käänsivät pelin jälkimmäisen 40-minuuttisen aikana. Vastahyökkäysjoukkue sai sylinterinsä jengoilleen ja vei tapahtumia selvästi. Ottelu ratkesi päätöserässä, kun KooKoo yksinkertaisesti vyöryi tulikuuman Miska Siikosen johdolla ohi ja 4–2-voittoon.

Jouko Myrrä.Tomi Natri /All Over Press

Runkosarjan kakkosjoukkue avasi nyt semifinaalit voitolla. Tarina ei ollut aiemmassa pudotuspelivaiheessa samanlainen. KooKoo sortui Pelicansia vastaan ensimmäisessä puolivälieräottelussa jonkinlaiseen tunnekylmyyteen. Vieraat hakivat tuolloin virkamiesmäisistä isännistä voiton heti kärkeen.

Perjantaina tunnetila oli kunnossa.

– Jos lähdettiin Pelicans-sarjan ekaan peliin vaisusti, niin siitä oltiin kyllä opittu. Siellä jalka kävi ja mentiin kamppailemaan. Oli draivi niin kuin kuuluu ollakin, Myrrä kehuu.

– Tätä jengiä ei ole kauheasti koko kaudella tarvinnut pumpata. Erätauolla koittaa ennemminkin luoda sellaista luottamusta, että jokainen tekee oman hommansa, niin viisikko pelaa paremmin.