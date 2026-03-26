KalPa ja Ässät etenivät kohtalonotteluista jääkiekon SM-liigan puolivälieriin.

SM-liigassa oli torstaina jaossa vielä kaksi puolivälieräpaikkaa. Ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarjoissa KalPa–HIFK ja Ässät–Kiekko-Espoo miteltiin viidennet matsit otteluvoittojen oltua 2–2.

Niissä juhlivat kotijoukkueet, hallitseva mestari KalPa ja Ässät.

Kuopiolainen KalPa päihitti HIFK:n dramaattisten vaiheiden jälkeen ensimmäisessä jatkoerässä 3–2.

HIFK:n tshekkiläishyökkääjä Petr Kodytek ajettiin kolmannen erän alussa ulos huitomisesta Aleksi Klemetin haaroväliin, ja kuopiolaiset käänsivät tappioaseman Patrick Curryn ja Filip Westerlundin maaleilla 2–1-johdokseen. HIFK nousi kuitenkin varsinaisen peliajan viime minuuteilla ilman maalivahtia Petrus Palmulle merkityllä osumalla 2–2-tasalukemiin.

Ensimmäisessä jatkoerässä KalPan puolivälieräpaikan ratkaisseen maalin ohjasi Juuso Könönen. Kuopiolaiset olivat juuri selättäneet Patrick Curryn jäähystä tulleen kahden minuutin alivoiman.

Näin KalPan jatkoerämaali syntyi – Lasse Kukkonen kiinnitti huomionsa HIFK:n Hugo Alnefeltin epäonnistumiseen "pesäpallokopissa" juuri ennen sitä.

Kuopiolaislähtöisen Olli Jokisen ensimmäistä kauttaan valmentama HIFK putosi suureksi pettymyksekseen jo ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Runkosarjassa helsinkiläiset olivat jääneet kymmenenneksi.

HIFK:n Sebastian Revon jalka vääntyi ikävän näköisesti jatkoerässä – talutettiin pois kaukalosta.

Ässät karkuun hurjalla alulla

Ässät puolestaan löi hurjat tahdit Kiekko-Espoota vastaan jo ensiminuuteilla. Porilaiset johtivat ottelua reilun seitsemän minuutin kohdalla jo 3–0 Roope Talajan, Nestor Noivan ja Patrik Juholan maaleilla.

Toisessa erässä Ässät karkasi Sakari Kostilaisen osuttua jo 4–0-johtoon. Espoolaiset kampesivat Leo Komarovin ja Kristian Näkyvän osumilla kahden maalin päähän, mutta porilaiset voittivat lopulta 5–2 Eetu Knihtin iskettyä päätösmaalin tyhjään rysään.

Kiekko-Espoon ja Ässien päävalmentajat Jyrki Aho ja Jarno Pikkarainen äänessä lehdistötilaisuudessa sarjan päätyttyä.

Puolivälieräparit

SM-liigan puolivälierissä nähdään otteluparit Tappara–HPK, KooKoo–Pelicans, SaiPa–Ässät ja Ilves–KalPa.

Muut puolivälieräsarjat käynnistyvät lauantaina mutta Ilves–KalPa sunnuntaina.

Välieriin vaaditaan neljä puolivälierien otteluvoittoa.