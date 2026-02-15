Lola Odusoga nähdään Salkkarit-roolissa.

Juontajana, mallina ja vuoden 1996 Miss Suomena tunnettu Lola Odusoga tekee uuden aluevaltauksen ja hyppää mukaan Salattuihin elämiin. Yllätysuutinen paljastettiin Salkkareiden synttärilehdistötilaisuudessa torstaina 22. tammikuuta.

Odusoga kertoi sarjan lehdistötilaisuudessa MTV Uutisille, että ajatus Salkkarit-roolista on vuosien varrella käväissyt hänen mielessään useampaankin kertaan.

– Kun kysymys tuli, ei minun tarvinnut miettiä hetkeäkään. Olen nähnyt, että julkkiskollegani, joilla ei välttämättä ole ollut näyttelijäkokemusta, ovat käyneet sarjassa, ja olen miettinyt, että minä olen näytellyt, joten voisikohan sellainen puhelu ikinä tulla, Odusoga kertoi.

– Ajattelin, ettei sitä varmaan enää tule. Tässä on kuitenkin mennyt niin kauan aikaa, se olisi varmaan tapahtunut jo aikaisemmin. Mutta nyt se tapahtui! hän iloitsi.