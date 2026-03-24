Yrittäjä Maria Nordin kertoo olevansa raskaana.
Maria Nordin, 42, kertoo ilouutisesta sosiaalisen median tileillään.
– Jep, olen raskaana! Ja täytyy kyllä sanoa, että elämä on ihmeellinen.
Nordinilla on muusikkopuolisonsa Reino Nordinin kanssa neljä yhteistä lasta, joista nuorin syntyi vuonna 2022. Lisäksi Reinolla on yksi lapsi edellisestä suhteesta.
Nordin kertoo päivityksessään käyneensä parikymppisenä läpi vuosien lapsettomuushoitoja, mukaan lukien hormonihoitoja, insemnaatioita ja IFV-hoitokertoja, jotka kaikki epäonnistuivat.
– Ja nyt 42-vuotiaana odotan viidettä lastamme, luomusti.
– Jos joku olisi sanonut tuolle kaksikymppiselle minälle, että älä murehdi lapsettomuudesta, tulet saamaan paljon lapsia, olisin varmasti pyörtynyt epäuskosta.