Meteorologin mukaa kuvien pilvet liittyvät nimenomaan ukkosrintaman ylikulkuun.

MTV Uutisten lukija lähetti kuvia erityisistä ja varsin muhkean näköisistä pilvistä. Hän tallensi kuvat Ylivieskan Niemenkylällä maanantai-iltana.

Kysyimme MTV Uutisten meteorologilta mistä aaltomaiset mysteeripilvet muodostuvat.

Meteorologi Jenna Salminen toteaa, että tiistain vastaisena yönä lännestä saapui kylmä rintama, jonka yhteydessä esiintyi ukkosta. Hänen mukaansa kuvien pilvet liittyvät nimenomaan ukkosrintaman ylikulkuun.

MTV Uutisten lukija lähetti kuvia erityisistä vyörypilvistä.MTV / Lukijan kuva

– Näissä kuvissa nimenomaan lähestyvää ukkosta komistaa arcus- eli vyörypilvi, joka tuo ukkospilven alaosaan rullamaisia piirteitä, Salminen sanoo.

Salminen kertoo, että rintamassa kylmempi ilma työntyy edellä olevaa lämmintä ilmaa päin ja sen alle, mikä saa lämpimän ilman kohoamaan. Hänen mukaansa otollisissa olosuhteissa tämä saattaa muodostaa myös ukkospilviä, jotka liikkuvat rintaman mukana.

– Kun itse ukkospilveen muodostuu voimakkaita laskuvirtauksia, niin kylmä ilma voi levitä myös ukkospilven eteen. Sen myötä pilveen muodostuu horisontaalista rullaavaa liikettä, joka voi saada vyörypilven muodostamaan ukkosen pilven etureunaan.