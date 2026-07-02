Säilykekalan käyttäminen on täysin sallittua ja jopa suositeltavaa, kalayhdistyksestä muistutetaan.

Ravitsemussuositusten mukaan kalaa tulisi syödä vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa. Kesällä kalaa voi vaikka onkia grillattavaksi.

Pro Kala -yhdistyksestä kuitenkin muistutetaan, ettei kalan kokkaamisesta kannata ottaa liikaa paineita: myös säilykkeet, pakastet ja muut valmiit kalatuotteet ovat täysin sallittuja. Ne voivat helpottaa arkea etenkin mökkiolosuhteissa!

– Kalasäilykkeet ovat hyvin säilyviä ja monikäyttöisiä, ja niistä loihtii nopeasti monenlaista syötävää. Säilykekala toimii nopeassa pastassa tai kesäisessä salaatissa, lisäksi siitä voi valmistaa vaikkapa lämpimiä voileipiä, pizzaa tai tortillatäytettä, kalayhdistyksestä vinkattiin tiedotteessa vuonna 2025.

Monipuolisia säilykevaihtoehtoja

Monelle suomalaiselle tutun tonnikalan lisäksi isommissa kaupoissa on monipuolinen valikoima kalasäilykkeitä, esimeriksi kotimaista luonnonkalaa, särkeä, ahventa ja muikkua.

Säilykekalasta voi helposti tehdä vaikkapa kalapastan, kun kalan yhdistää tomaattimurskan kanssa.

– Kastikkeessa on enemmän makua, kun toinen tai molemmat tomaattimurskat ovat valmiiksi maustettuja. Kerman sijaan ruokaan käytetään hyvin säilyvää tuorejuustoa, ja myös se tuo ruokaan lisää makua. Halutessaan ruokaan voi lisätä esimerkiksi aurinkokuivattua tomaattia.