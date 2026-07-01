Sääkarttojen perusteella viikonlopusta on tulossa sateinen, mutta ennusteet voivat antaa todellisuutta synkemmän kuvan.

Loppuviikko ja viikonloppu näyttävät sääkarttojen perusteella synkiltä ja sateisilta, mutta kesäsää on usein aurinkoisempi kuin kartat antavat ymmärtää.

– Sinne väliin mahtuu hyvinkin paljon aurinkoa, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Taustalla on se, että ennustemallit eivät Poudan mukaan saa kuvattua niin pieniä ilmiöitä kunnolla kuin kuurosade. Eli vaikka sääkartta näyttäisi oman mökkipaikkakunnan päällä muhkean sadepilven, se ei automaattisesti tarkoita sadepäivää.

– Kuurosateita on mahdotonta ennustaa ennen kuin ne ovat syntyneet. Niiden todennäköisyydestä voi kertoa.

Kesäinen aamu houkutteli sorsat vesille Espoossa.Marjut Ikonen

Kuurosateiden liikkeitä voi seurata esimerkiksi sääsovelluksen tutkakuvista. Jos haluaa varmistaa ulkoilun ilman kastumista, Pouta suosittelee lähtemään liikkeelle aikaisin aamulla.

– Silloin vanhat kuurot ovat suurella varmuudella jo kuolleet, eivätkä uudet ole vielä ehtineet kehittyä auringon vaikutuksesta. Aurinko kuitenkin paistaa jo aika mukavasti, kertoo Pouta.

Viikonloppuna kaikesta vähiten saattaa kastua Poudan mukaan etelärannikolla.

– Näyttäisi siltä, että siellä olisi vähän etelävirtausta ja että kuurosateet kasvavat enemmän mantereella kuin merellä, mutta varautuisin siihen, että sielläkin kuurosateet saattavat kyllä kastella.