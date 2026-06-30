Tuoreen kuukausiennusteen mukaan heinäkuu tuo Suomeen vaihtelevaa kesäsäätä, kun taas Euroopassa paahdutaan helteissä.

Suomessa heinäkuun sää näyttää pääosin tavanomaiselta ja vaihtelevalta kesäsäältä. Meteorologi Pekka Poudan mukaan helteet jäävät ainakin toistaiseksi Eurooppaan.

Tiistaista on tulossa kuluvan viikon lämpimin päivä. Loppuviikosta Suomen ylle alkaa liikkua sadealueita.

– Siihen loppuu kuivempi aika. Jos aurinko pääsee jonain päivänä paistamaan, lämpötila voi nousta yli 20 asteen, Pouta sanoo.

Viikon edetessä lämpötila laskee paikoin lähes kymmenellä asteella.

Heinäkuun toisella viikolla sää vaihtelee aurinkoisesta ja lämpimästä poutasäästä runsaisiin sateisiin ja ukkosiin. Viikon keskilämpötila voi jäädä Etelä- ja Keski-Suomessa hieman tavanomaista viileämmäksi, kun taas Pohjois-Suomessa lämpötilat ovat lähellä keskimääräisiä.

Kolmannella viikolla ennustettavuus heikkenee, mutta lämpötilat näyttäisivät olevan lähellä tavanomaista. Sademäärät voivat jäädä paikoin keskimääräistä pienemmiksi.

Helteet jatkuvat Euroopassa

Etelä- ja Keski-Euroopan säätilanteessa ei ole näkyvissä suuria muutoksia. Lämpötilat pysyvät laajalti keskimääräistä korkeampina, mikä voi näkyä ajoittaisina voimakkaina helleaaltoina.

– Nuo pahat neljänkympin helteet palaavat todennäköisesti heinäkuussa aina välillä Eurooppaan.

Ensi viikon aikana kuuma ilmamassa alkaa jälleen levitä laajoille alueille Euroopassa. Kolmannen viikon ennusteessa näkyy edelleen voimakas lämmin signaali.

– Yleensä tässä ei ole mitään näin hirmu kuumaa. Eikä ole kaukana, että se voi vaikuttaa myös Etelä-Suomeen.

Katso tarkempi kuukausiennuste videolta jutun alusta.