Suomea lähestyy juhannuspäivänä ukkosrintama.

Suomeen saapuu tänä iltana ja ensi yönä ukkosrintama, jonka tullessa on syytä varautua rajuihin tuulenpuuskiin, rankkasateeseen ja salamointiin.

Näin varoittaa MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas Forecan blogissa.

Vielä päivällä saadaan nauttia lämmöstä ja mahdollisesti 25 asteen hellerajan rikkoutumisesta ainakin maan etelä- ja länsiosissa.

Iltapäivästä alkaen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kehittyy paikoin vaarallisen voimakkaita ukonilmoja. Tämä epävakaa ukkosvyöhyke alkaa vyöryä läntisen Suomen ylle puolenyön maissa.

Vaikka ukkosenergia heikkenee matkalla Ruotsista Suomeen merkittävästi, riski juhannusjuhlia haittaaviin rankkasateisiin ja erityisesti voimakkaisiin tuulenpuuskiin on silti kohtalainen.

Myös salamaniskuja nähdään paikoin runsaasti.

Supersolu-ukkosten mahdollisuus Skandinaviassa

Mäntykannas kirjoittaa, että juhannuspäivän sään vaarallisin kehitys painottuu Ruotsiin ja Tanskaan, jossa ilmakehän epävakaus ja käytettävissä oleva ukkosenergia ovat leveysasteisiin nähden harvinaisen suuria.