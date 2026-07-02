Britit saavat äänestää uusiin seteleihin suosikkieläimiään.
Briteillä on heinäkuun alkuun (3.7.) asti aikaa vaikuttaa siihen, mitkä eläimet pääsevät uusiin Englannin punnan seteleihin.
Historialliset henkilöt katoavat seteleistä oltuaan niissä yli puolivuosisataa.
Britit saavat äänestää suosikkejaan 18 eläimen listalta.
Churchillin poisto suututtaa
Kaikkia setelimuutos ei miellytä ja varsinkin oppositiopoliitikot ovat tyrmänneet suunnitelmat.
Populistijohtaja Nigel Farage kutsuu suunnitelmaa liian wokeksi. Liberaalidemokraattien johtaja Ed Davey taas pitää sotaisaa maailmanaikaa vääränä Winston Churchillin korvaamiselle.
Toisen maailmansodan aikaisen pääministerin Churchillin kuva on viiden punnan setelissä.
Setelien etupuolella säilyvät kuningatar Elisabetin ja kuningas Charlesin muotokuvat muutoksen jälkeenkin.