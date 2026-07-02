Särkeekö päätäsi ukkosella? Tästä on kyse.
Siinä missä sadesää tuo helpotusta toisille, esimerkiksi siitepölystä kärsiville, saattaa ukonilma aiheuttaa toisille hyvinkin ikävän päänsäryn ja tuskaisen olon. Ilmiö on todellinen, vaikkei kaikkien päätä ukonilmalla särkisikään.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevän neurologian erikoislääkärin Ville Arton mukaan ihmiset, jotka kärsivät päänsärystä ukonilman aikaan, sairastavat yleensä myös migreeniä.
Artto muistuttaa, että migreenin laukaisevia tekijöitä on lukuisia, siinä missä myös vallitseva säätila voi olla niistä yksi.
– Vaikkapa stressi, valvominen, liika nukkuminen, jotkut ruoka-aineet, liika alkoholi, mutta yhtä lailla sitten säämuutokset ovat ainakin tällainen ilmiö, mitä monet migreenipotilaat raportoivat, Artto kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa vuonna 2021.
Sääilmiöistä eniten ongelmia aiheuttaa nimenomaan ukonilma, vaikkakin myös muunlaiset sääilmiöt voivat laukaista päänsäryn.
– Oikeastaan mikä tahansa säämuutos tuntuu joillain olevan se, joka saattaa laukaista migreenin.
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Myös nämä sääilmiöt voivat aiheuttaa päänsärkyä
Osa saattaa pitää päänsäryn ja ukonilman yhteyttä vanhan kansan uskomuksena, mutta joillekin se on todellinen vaiva. Onko taustalla sitten ihan tieteellisesti todistettu ilmiö?
– Tätä on jonkin verran tutkittu. Nimenomaan on kyselyhaastatteluja tehty ja noin kolmasosa potilaista, joilla on migreeni, sanoo, että ukonilma saattaa heillä laukaista migreenin. Tämä on se tavallisin säämuutos.