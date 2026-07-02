Voiko ukkonen oikeasti aiheuttaa päänsärkyä? Tästä ilmiössä on kyse

Siinä missä sadesää tuo helpotusta toisille, esimerkiksi siitepölystä kärsiville, saattaa ukonilma aiheuttaa toisille hyvinkin ikävän päänsäryn ja tuskaisen olon. Ilmiö on todellinen, vaikkei kaikkien päätä ukonilmalla särkisikään.

– Toiseksi tavallisin syy on hyvin lämmin ilmanala, mutta yhtä lailla sitten korkeapaine tai kova tuuli, tai oikeastaan varmaan mikä tahansa tällainen sään voimakas muutos saattaa joillain olla tässä taustalla.