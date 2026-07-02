Italian pikajuoksutähti Lamont Marcell Jacobs juoksi hurjan ajan World Athleticsin Continental Tourilla.
Jacobs pysäytti 100 metrillä digitaalit hurjaan aikaan 9,67. Aika ei kuitenkaan ole tilastokelpoinen, sillä se juostiin kovassa myötätuulessa (4,1 m/s).
Kyseessä on kuitenkin kaikki olosuhteet huomioiden historian kolmanneksi kovin aika. Vain Usain Bolt on juossut Jacobsia kovempaa.
– Olen todella iloinen, sillä parannan joka kisassa. Tietystikin täällä oli tosi tuulista, mutta vain Bolt on onnistunut historian aikana juoksemaan kovempaa, joten olen iloinen tuollaisesta ajasta, Jacobs toteaa Euroopan yleisurheiluliiton sivuilla.
31-vuotias Jacobs voitti 100 metrin olympiakultaa vuonna 2021. Hän on myös EM-kultamitalisti vuosilta 2022 ja 2024.