SDP:n kärkipaikka kannatuskyselyssä vahvistui.

Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa.

SDP:tä äänestäisi 23,2 prosenttia ja kokoomusta 17,4 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2 prosenttiyksikköä ja kokoomuksen laski 0,9 prosenttiyksikköä. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2 400:aa ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1 800.

Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.