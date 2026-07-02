Janni Hussi kertoo podcastissaan, mitä hänen rakkausrintamallaan tapahtuu.

Janni Hussi, 34, kertoo Sointu Borgin, 33, kanssa pitämänsä Sana on vapaa -podcastin tuoreimmassa jaksossa rakkauselämästään.

– Tästähän piti tulla minun kaikkien aikojen sinkkukesä. Hot girl summer, hän aloittaa.

Hussi kertoo, ettei kuitenkaan ole ehtinyt tehdä mitään muuta kuin töitä ja rallia.

– Voin kohta jo poistaa kaikki deittisovellukset. Ei tästä tule yhtään mitään. En minä ehdi.

Janni Hussi on ollut sinkkuna sen jälkeen, kun hän ja Joel Harkimo ilmoittivat erostaan heinäkuussa 2025. Pari avioitui kaksi vuotta sitten, 10. kesäkuuta 2023. Hussi ja Harkimo alkoivat seurustella vuonna 2018.