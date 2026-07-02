- Laita dumplingsit pakastimesta rasvatulle pannulle.
- Paista hetken ja lisää sen jälkeen lisää hiukan vettä (n.1 dl) ja anna veden vähitellen höyrystyä pois. Jatka dumplingsien paistamista kunnes pinta on rapea.
- Lisää joukkoon pilkotut valkosipulikynnet ja paista hieman. Lisää pilkottua chiliä oman maun mukaan. Sekoita. Lisää pippurinen Mö dreamy tuorevuusto sekä hiukan vettä, ja sekoita hyvin.
- Nosta dumplingsit lautaselle ja viimeistele annos kevätsipulin varrella (pilkottuna) sekä chili-valkosipuliöljyllä.
Salaattiohje:
- Hienonna varhaiskaali. Puristele varhaiskaalia hiukan.
- Lisää joukkoon maun mukaan chiliä.