Rosanna Kulju jakoi Instagram-tililleen tunteikkaita ritstiäiskuvia.

Sosiaalisen median vaikuttajan Rosanna Kuljun ja hänen puolisonsa lapsi kastettiin. Kulju jakoi Instagram-tililleen liudan ristiäiskuvia, joiden yhteydessä hän paljastaa poikavauvan nimen.

– Meidän Hannes, hän kirjoittaa julkaisun kuvatekstissä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

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Tunnelmallisen julkaisun ensimmäisessä kuvassa Kulju ja hänen puolisonsa poseeraavat pienokainen sylissään. Kuvassa Kulju on peittänyt puolisonsa kasvot sydänemojilla.

Postauksen paikkamerkinnästä käy ilmi, että ristiäisiä vietettiin Oulujoen kirkossa.

Kuljun ja hänen puolisonsa lapsi syntyi toukokuussa. Kulju kertoi aiemmin somessa, että synnytyksen jälkeiseen aikaan mahtui terveyshuolia, kun hän joutui pian synnytyksen jälkeen sairaalaan sydänteholle.

– Minulla oli nestettä kehossa aivan älyttömästi, ja sitä oli kertynyt myös keuhkoihin ja sydämeen. Nestekuorma kehossa teki hapensaannista todella haastavaa ja siltä se tuntuikin: että joku seisoi rintani päällä, Kulju kertoi aiemmin