Helsingin tunnetulla Hietaniemen uimarannalla moni suojautuu auringolta, mutta osa auringonpalvojista sanoo, ettei käytä lainkaan aurinkorasvaa.

Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuoreen kyselyn mukaan 70 prosenttia nuorista on palanut ainakin kerran viimeisen vuoden aikana. Moni ei välttämättä tiedosta liiallisen auringon vaaroja.

– Nuoret ajattelevat, että jos iho ei pala, niin siitä ei ole haittaa. Sitten he eivät olleet kaikki tietoisia siitä, että jos on tuulinen tai pilvinen sää, että iho voi myöskin silloin palaa, sanoo terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela.

Näin kommentoivat nuoret

Helsingin Hietaniemessä moni rannalla oleva käyttää aurinkorasvaa, mutta myös toisenlaisia näkemyksiä kuullaan.

– Ei ole tänään aurinkorasvaa päällä, sanoo Nikita Montonen.

Missä menee raja, että laitat aurinkorasvaa?

– Ehkä ulkomailla tulee laitettua, mutta Suomessa mä en yleensä käytä, Montonen sanoo.

Rannalla istuvat kaverukset myyvät yhdessä virvoitusjuomia, mutta aurinkorasvan käytössä löytyy eroja.

– Mä olin just Espanjassa. Siellä oli UV 11, mutta en palanut. Tää on ihan