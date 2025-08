Ihotautilääkäriltä tärkeä muistutus itseruskettavista

Ihotautien erikoislääkärin mukaan itseruskettava on terveydelle parempi vaihtoehto kuin ihon ruskettuminen auringossa.

Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan joka toinen pohjoismaalainen polttaa ihonsa joka kesä.

Ihotautien erikoislääkärin Carl Kyrklundin mukaan ihonsa käräyttelijöissä korostuu kaksi ryhmää.

– On he, jotka ovat tottuneet siihen, ja se on sellainen tapa.

– Toisaalta meillä on nuoret, jotka elävät tällaisessa trendissä, että pitää olla päivettynyt, ja hakemalla hakevat ruskettumista.

Ruskettumista ei kuitenkaan tulisi ottaa tavaksi, sillä rusketusta voidaan asiantuntijoiden mukaan sanoa ihosyövän esi-esiasteeksi.

Tärkeä muistutus itseruskettavista: "Ei suojaa palamiselta"

Kyrklundin mukaan on ehdottomasti parempi hankkia päivettynyt iho purkista kuin auringosta.

Itseruskettavien kemikaaleista ei tarvitse murehtia niinkään.

– Itseruskettavat eivät ole niin vaarallisia. Kyseessä on sokerimolekyyli, joka on ihon pinnalla.

– Se on paljon parempi keino kuin ruskettua auringossa.

Kyrklund muistuttaa kuitenkin, ettei itseruskettavalla aikaan saatu päivetys tuo tarpeeksi suojaa auringon UV-säteilyä vastaan.

– Se ei suojaa palamiselta, koska se vastaa suojakerrointa kaksi.

Auringon haitoilta tulee suojautua aurinkovoiteella, jonka SPF on vähintään 50.

Entä milloin luomesta pitää olla huolissaan? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

