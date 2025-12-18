Epsteinin rikoskumppani Ghislaine Maxwell ei tyydy tuomioonsa.
Yhdysvalloissa edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin rikoskumppani Ghislaine Maxwell nosti keskiviikkona kanteen tuomionsa kumoamiseksi, selviää oikeuden asiakirjoista.
Maxwell tuomittiin seksuaalirikoksista 20 vuodeksi vankilaan vuonna 2022. Maxwellin mukaan uuden todistusaineiston perusteella hän ei saanut oikeudenmukaista oikeuskäsittelyä valamiehistöltä.
Tuomarit ovat tavanomaisesti hylänneet Maxwellin vetoomukset tuomion kumoamiseksi. Yhdysvaltain korkein oikeus kieltäytyi lokakuussa ottamasta käsittelyyn Maxwellin valitusta hänen saamastaan seksikauppatuomiosta.
Brittiläinen Maxwell tunnetaan edesmenneen yhdysvaltalaisen liikemies Epsteinin entisenä naisystävänä. Epstein kuoli vankisellissään New Yorkissa vuonna 2019. Hänen kuolemaansa pidetään itsemurhana.