Blake Livelyn ja Justin Baldonin riidassa nähtiin jälleen uusi käänne. Sovintosopimuksen jälkeen Blake Lively ilmoitti vaativansa Justin Baldonilta hänen oikeudenkäyntikulujensa maksamista.

Näyttelijä Blake Livelyn ja Justin Baldonin oikeuskiista ei ole sittenkään ohi. He pääsivät sovintoon 4. toukokuuta 2026, vain kaksi viikkoa ennen suunnitellun oikeudenkäynnin alkua New Yorkissa.

Ennen oikeudenkäyntiä tuomari oli hylännyt Livelyn 13 kannevaatimuksesta kymmenen. Näissä kanteissa Lively syytti Baldonia häirinnästä.

Nyt jutussa nähtiin kuitenkin jälleen uusi käänne. Livelyn tiimi vaatii nyt Baldonilta oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja vahingonkorvausta liittyen Baldonin sittemmin hylättyyn vastakanteeseen kunnianloukkauksesta.

Tuomari hylkäsi kyseisen vastakanteen viime vuoden kesäkuussa. Tuolloin Baldoni haki 400 miljoonan dollarin korvauksia kiristyksestä, kunnianloukkauksesta ja yksityisyyden loukkauksesta.

Manhattanin liittovaltion tuomioistuimelle jätetyn asiakirjan mukaan Lively haluaa, että Baldoni ja hänen Wayfarer Studios -yhtiönsä korvaavat hänen oikeudenkäyntikulunsa ja maksavat vahingonkorvauksia "kostomielisen" kunnianloukkauskanteen nostamisesta.

Lively hakee palkkioita ja vahingonkorvauksia Kaliforniassa vuonna 2023 säädetyn lain nojalla. Sen tarkoituksena on suojella seksuaalisen häirinnän uhria siltä, ettei tekijä eli vastaaja nostaisi häntä vastaan perättömiä syytteitä kunnianloukkauksesta.