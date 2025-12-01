Luigi Mangionea uhkaa raskaimmillaan kuolemantuomio, jos hänet katsotaan syylliseksi tekoon.
Yhdysvalloissa vilkasta julkista keskustelua vuosi sitten herättänyt terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan murha oli maanantaina Yhdysvalloissa oikeuden käsittelyssä.
UnitedHealthcare-yhtiön toimitusjohtajan Brian Thompsonin ampumisesta syytetään Luigi Mangionea, jota vastaan on nostettu syytteet sekä liittovaltion että osavaltion tasolla. Häntä voi uhata elinkautinen vankeusrangaistus tai jopa kuolematuomio.
Mangionen puolustusasianajajat yrittävät saada oikeuden hylkäämään todistusaineistoa, jonka poliisi hankki heidän mukaansa lainvastaisesti, kertoi uutiskanava CNN.
Maanantain kuuleminen edelsi varsinaista oikeudenkäyntiä ja käsitteli kysymystä kelpuutettavasta todistusaineistosta. Mangione astui oikeussaliin Suomen aikaa alkuillasta, kertoi muun muassa Newsweek.