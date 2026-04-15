Taylor Frankie Paul joutui perheväkivaltasyytösten keskiöön maaliskuussa. Nyt syytteet hylättiin.

Yhdysvaltojen Bachelorette-sarjan päätähti ja The Secret Lives of Mormon Wives -sarjasta tuttu Taylor Frankie Paul joutui maaliskuussa kohun silmään, kun TMZ julkaisi vuonna 2023 kuvatun videon, jossa nainen näyttää heittelevän tuoleja entistä kumppaniaan Dakota Mortenseninia päin. Yksi tuoleista osui mitä ilmeisemmin myös Paulin 8-vuotiaaseen tyttäreen ja hän rupesi videolla itkemään sen seurauksena.

Eilen julki tulleen tiedon mukaan Taylor Frankie Paulia vastaan ei nosteta uusia perheväkivaltasyytöksiä, kertoo esimerkiksi NBC News. Salt Laken piirikunnan syyttäjänvirasto ei löytänyt riittävästi todisteita uusien syytteiden nostamiseksi.

Syyttäjänvirasto totesi lausunnossaan myös, että osa "rikoksista" tapahtui yli kaksi vuotta sitten ja ne olivat vanhentuneet.

Uudet syytteet Paulia vastaan olisivat rikkoneet hänen ehdonalaisensa, joka johtui vuonna 2023 tapahtuneesta Mortensenin pahoinpitelystä.

Paulin oli tarkoitus tähdittää Bachelorette-sarjaa tänä keväänä Yhdysvalloissa. Häneen kohdistuneiden perheväkivaltasyytösten vuoksi Yhdysvalloissa ohjelmaa esittävä ABC on päättynyt perua kauden.