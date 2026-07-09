Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin käytös muuttui Naton huippukokouksen edetessä.

Turkin Ankarassa järjestettiin tiistaina ja keskiviikkona kaksipäiväinen Naton huippukokous.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui kokoukseen varsin kriittisenä, mutta lähti sieltä kuitenkin pois positiivisella mielellä ja Naton yhtenäisyyttä kehuen.

– Ehkä saamme tässä päivän mittaan lisää tietoa, mitä siellä suljettujen ovien takana on keskusteltu. Veikkaan, että aika tyytyväinen porukka sieltä lähti, puolustusvoimain ex-komentaja, kansanedustaja (kok.) Jarmo Lindberg sanoo Huomenta Suomessa.

– Kun itse kuuntelin Trumpin tiedotustilaisuutta, niin yllätyin, että hän palasi muutamankin kertaan siihen, kuinka yhtenäinen joukko palaverihuoneessa oli, ja hän sanoi vielä, että rakkautta oli ilmassa. En olisi tämänkaltaisia kommentteja odottanut, vaikka olisi ollut minkälainen kokous, hän jatkaa.