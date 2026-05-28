Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormuzinsalmen läpi.

Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB.

IRIB:n mukaan neljä alusta yritti purjehtia Hormuzinsalmen läpi Persianlahdelle puolenyön jälkeen torstain vastaisena yönä. Aluksille annettiin varoitus, minkä jälkeen niitä kohti ammuttiin varoituslaukauksia.

Aiemmin kerrottiin, että Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Virkamieslähteiden mukaan yölliset iskut kohdistuivat Hormuzinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen.

Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja.