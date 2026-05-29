Jokaisen suomalaisen tulee tunnistaa yleinen varoitusääni.
Maanantaina 1. kesäkuuta kello 12 kajahtaa taas varoitusääni seitsemän sekunnin ajan. Testi ei vaadi toimenpiteitä, tiedottaa sisäministeriö.
Samalla ministeriö muistuttaa, että jokaisen suomalaisen on hyvä tunnistaa väestöhälyttimen ääni ja tietää sen tarkoitus.
Tästä tunnistat varoitusäänen
Varsinainen vaaramerkkiääni on minuutin mittainen nouseva ja laskeva ääni. Vaara ohi -merkkiääni on puolestaan minuutin mittainen tasainen ääni.
Varoitusäänellä viestitään, että ulkona olevien tulee suojautua sisätiloihin, esimerkiksi savun, kaasun tai muun vaaran vuoksi sekä seurata viranomaisten ohjeita.
Väestöhälyttimiä voitaisiin käyttää myös drooniuhasta varoittamiseen, jos pelastusviranomainen niin päättäisi, ministeriö toteaa.
Väestöhälyttimet on tarkoitettu ensisijaisesti ulkona liikkuvien varoittamiseen. Hälyttimet on sijoitettu ensisijaisesti sinne, missä asuu ja liikkuu eniten ihmisiä. Väestöhälyttimet eivät kata kaikki alueita eikä ääni välttämättä kuulu sisätiloihin.
Lisätietoja vaaramerkistä ja pelastautumisesta voit lukea pelastustoimen verkkosivuilta.