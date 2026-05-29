Poliisi pyytää tunnistusapua kahdesta epäillystä murtomiehestä sekä heidän käyttämästään autosta.
Kahden miehen epäillään murtautuneen Kokkolan Prismaan katon kautta viime viikon torstaina.
Kaksikko oli kuitenkin käynyt kaupassa jo ennakkoon tiedustelemassa tulevaa murtokohdetta, jolloin epäillyt olivat tallentuneet valvontakameraan.
Miehet murtautuivat torstaina 21. toukokuuta Prismaan ja saivat kuljetettua varastamansa tavaran tai tavarat kaupan katolle.
Tekijät kuitenkin huomasivat, että sivulliset seurasivat heidän liikkeitään, jolloin he jättivät omaisuuden poliisin mukaan todennäköisesti kokonaisuudessaan katolle.
Poliisi selvittää tällä hetkellä tekijöiden henkilöllisyyttä, minkä vuoksi poliisi on myös jakanut kameratallennekuvat epäillyistä sekä heidän käyttämästään autosta.
Tekijöiden käyttämä auto näyttäisi olevan merkiltään Audi.POLIISI
Poliisi epäilee tekijöiden olevan ulkomaalaisia.
Poliisi pyytää apua tekijöiden tunnistamiseksi ja tiedot voi lähettää s-postitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.