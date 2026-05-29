Pääkonsuli karkotetaan maasta.
Romanian presidentti Nicusor Dan julisti perjantaina Venäjän Constantan-pääkonsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja päätti karkottaa tämän maasta.
Kyseessä on Romanian vastatoimi viime yön tapaukseen, jossa Venäjän laukaisema lennokki osui kerrostaloon Romaniassa.
Samalla presidentti määräsi Venäjän sulkemaan pääkonsulaattinsa Constantassa, joka on merkittävä satamakaupunki Mustanmeren rannalla.
Venäjän ulkoministeriö ilmoitti valmistelevansa vastatoimia Romanian karkotuspäätökselle.