Putin on jo nyt elänyt pidempään kuin keskimääräinen venäläismies.
Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on 26 miljardin dollarin eli noin 22 miljardi euron ohjelma, jonka tavoite on hidastaa ikääntymistä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ).
WSJ:n mukaan ikääntymisen estäminen on Putinille "valtiotason prioriteetti".
Putinin nimittämät tieteilijät keskittyvät kahteen teknologiaan: Elävän kudoksen 3D-printtaamiseen ja ihmisten sisäelinten minisioissa kasvattamiseen. Lisäksi Putin viettää aikaa erittäin alhaisen lämpötilan vedessä.
Venäjän tavoite on korvata ihmisten sisäelimiä vuoteen 2030 mennessä. Putin ei siis tainnut vitsailla, kun hän sanoi Kiinan presidentille Xi Jingille, että ihmiset voivat lykätä ikääntymistä loputtomasti sisäelimiä korvaamalla.
Lue myös: Vahingossa päälle jäänyt mikki tallensi Putinin ja Xin kummallisen keskustelun
Ajatus ei ole uusi, sillä elinsiirtoja on tehty jo pitkään.
– Ennustetaan, että tällä vuosisadalla voi olla mahdollista elää 150-vuotiaaksi, Putin sanoi.