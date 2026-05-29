Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan.
Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Erään siviilin laitteeseen kohdistuneen tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut ulkopuolisille.
Asia siirtyy apulaisvaltakunnansyyttäjälle syyteharkintaan kaikkien kymmenen epäillyn osalta. Epäillyt ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita virkamiehiä. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen.
Rikosepäilyt liittyvät Antti Pelttarin entiseen tehtävään suojelupoliisin (supo) päällikkönä. Hän työskenteli supon päällikkönä vuodesta 2011 vuoden 2023 loppuun.
Näin tiedustelutoimintavyyhti on edennyt
– Elokuussa 2023 venäläismedioissa esitetyt väitteet suojelupoliisin (supo) vakoojavärväyksistä nousevat otsikoihin Suomessa. Supo kuittaa väitteet informaatiovaikuttamisena.
– Samana syksynä supo vie tiedusteluvalvontavaltuutetulle selvitettäväksi tapauksen, jossa supon tiedonhankinnan laillisuuteen liittyi epäselvyyksiä.