MTV Urheilun asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Pekka Saravo nostavat SaiPan isoksi ennakkosuosikiksi puolivälieräsarjaan Ässiä vastaan.
SaiPan tämän kevään pudotuspeli-iskusta saadaan ensimerkit lauantaina, kun sarja avauskierroksella täydet viisi ottelua Kiekko-Espoota vastaan mitellyttä Porin Ässiä vastaan käynnistyy.
Asiantuntija Pekka Saravo nostaa identiteetin ja viime kevään finaalikokemukset (tappio KalPalle) SaiPan eduiksi.
– Jatkumo viime vuodesta. Aivan varmasti jokainen pelaaja SaiPa-kopissa uskoo ja tekee kaikkensa sen eteen, että se kulta sieltä tulee.
– Ei se heille mitään utopiaa ole, Saravo kommentoi Liiga-lähetyksessä torstaina.
Lasse Kukkonen linjaa SaiPan lähtökohdat suotuisiksi: hyvä maalivahtitilanne (Kari Piiroinen, Tomi Karhunen ja Gustavs Grigals), kuuma kärki (erityisesti ketju Otto Kivenmäki– Henri Nikkanen–Maxime Fortier) ja lepoetu Ässiin nähden.
– Ei heillä voi olla muuta tavoitetta kuin voittaa mestaruus, Kukkonen linjaa.
