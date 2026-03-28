– Ei heillä voi olla muuta tavoitetta kuin voittaa mestaruus, Kukkonen linjaa.

Lasse Kukkonen linjaa SaiPan lähtökohdat suotuisiksi: hyvä maalivahtitilanne ( Kari Piiroinen , Tomi Karhunen ja Gustavs Grigals ), kuuma kärki (erityisesti ketju Otto Kivenmäki – Henri Nikkanen – Maxime Fortier ) ja lepoetu Ässiin nähden.

– Ei se heille mitään utopiaa ole, Saravo kommentoi Liiga-lähetyksessä torstaina.

– Jatkumo viime vuodesta. Aivan varmasti jokainen pelaaja SaiPa-kopissa uskoo ja tekee kaikkensa sen eteen, että se kulta sieltä tulee.

Asiantuntija Pekka Saravo nostaa identiteetin ja viime kevään finaalikokemukset (tappio KalPalle) SaiPan eduiksi.

MTV Urheilun asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Pekka Saravo nostavat SaiPan isoksi ennakkosuosikiksi puolivälieräsarjaan Ässiä vastaan.

SaiPalle kelpaa nyt vain kulta – "Kivasti pullat uunissa".

Katoamisilmoitus vai lisää loistoa? SM-liigan tähti testiin – "Ei mestaruus heille mitään utopiaa ole"

SaiPa tarvitsee Maxime Fortierilta tehoja myös pudotuspeleissä. Tomi Natri /All Over Press

– Hän on tässä liigassa yksi harvoista pelaajista, jotka pystyvät 1 vs. 1 -tilanteissa luomaan tyhjästä jotain, Saravo huomauttaa.

– Hänellä on nyt kova testi. Olemme nähneet, että aika moni kärkipelaaja on tehnyt katoamisilmoituksen pudotuspeleissä. Kumpaan kastiin hän nyt sitten menee? Kukkonen kysyy.