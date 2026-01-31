Kun ahvenen pilkkijät pakkaavat jo välineitään pois, siirtyvät mateen narraajat vasta kohti apajiaan. Mateen pilkinnän paras aika onkin juuri nyt käsillä.

Oletko ihmetellyt, miksi osa pilkkijöistä haluaa kököttää jäällä aivan täydessä pimeydessä? Syy löytyy useimmiten yhdestä kalalajista eli mateesta.

Nyt on nimittäin se hetki, kun made aloittaa kutunsa, ja matikan ystäville tämä tietysti tarkoittaa vuoden parasta aikaa.

Kutuaan varten tämä normaalisti syvänteissä viihtyvä kala vaeltaa kotivetensä matalikoille ja mahdollistaa samalla pilkkijöille suursaaliit.

Usein parhaille mateiden kutupaikoille ohjaa perimätieto, mutta myös muiden pimeässä pilkkijöiden läsnäolo saattaa antaa viitteitä hyvistä saalispaikoista.

– Jos äkkiseltään pitäisi sanoa yksi paikkatyyppi, niin se olisi kohtuullisen rikkonainen, kivirantainen järvenselkä, missä on madetta. Sieltä haetaan sellainen parin metrin syvyysalue, missä voi olla vähän karikoita ja muuttuvia pohjanmuotoja. Mateet tykkäävät kasaantua kudulle sellaisille paikoille, sanoo Kalastajan Kanavan vetäjä Jyri Kuusisalo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.