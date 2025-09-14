Ruotsin ja Tanskan väliseen Juutinrauman salmeen eilen lauantaina ankkuroituneella venäläisaluksella on käynnissä pelastusoperaatio, kertoo Aftonbladet.

Venäläinen kalastaja-alus Mechanic Stepanov ankkuroitui Juutinrauman salmeen moottoriongelman takia lauantai-iltana, kertoi Expressen.

Ruotsin rannikkovartiostosta kerrottiin lehdelle, että alus oli menettänyt moottoriongelman takia kaiken virran.

Vika ilmaantui Ruotsin vesillä, mutta alus ajelehti Tanskan vesille, jossa se on ollut ankkuroituna.

Aftonbladetin tietojen mukaan aluksen pääsy satamaan Ruotsissa oli evätty aiemmin.

– Alus oli pyytänyt lupaa ankkuroitua, mutta rannikkovartiosto arvioi paikan sopimattomaksi. Silloin se ohjasi aluksen toiseen paikkaan Tanskan vesillä, joka oli Tanskan mukaan sopiva, Ruotsin Liikenneviraston tiedottaja Mikael Andersson kommentoi lehdelle.

Lehden mukaan aluksella on nyt käynnissä pelastusoperaatio. Siihen osallistuu Ruotsin rannikkovartiosto yhdessä tanskalaisen ja brittiläisen Nato-aluksen kanssa.

Merivartiolaitoksen mukaan onnettomuudella ei ole vaikutusta merenkulkuun.

Marinetraffic.com-sivuston mukaan Mechanic Stepanov lähti Pietarin satamasta keskiviikkona ja on Aftonbladetin tietojen mukaan matkalla Siperian rannikon edustalla sijaitsevalle Malokurilskojen saarelle.

Alus otettiin käyttöön aiemmin tänä vuonna.